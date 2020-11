En la tarde de este domingo, la Presidencia de la República dio a conocer el Decreto N° 4410 que amplía las medidas sanitarias para Caacupé en el marco de la pandemia de COVID-19.

Según señala el documento, los comercios no esenciales y los locales gastronómicos que no estén contemplados en el decreto reglamentario no podrán operar a partir del próximo 4 de diciembre en un perímetro de tres cuadras a la redonda de la Basílica de Caacupé y del “Tupasy Ykua”.

En contrapartida, sí estarán autorizadas las actividades de compra de insumos básicos y medicamentos en el citado perímetro de tres cuadras a la redonda.

Igualmente, los niños menores de 12 años y los adultos mayores de 60 años no podrán ingresar a las plazas o espacios públicos de las inmediaciones de la Basílica y el Tupasy Ykua.

La disposición establece que el cumplimiento de estas medidas estará a cargo de la Policía Nacional en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Caacupé.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, estableció una serie de restricciones en la Villa Serrana para evitar la aglomeración de personas durante el novenario de la Virgen de Caacupé que dio inicio este sábado 28 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 8 de diciembre.