Silvio Piris, dirigente de la Federación Nacional de Educadores (FEP) cree que las clases presenciales este año ya no podrán volver, pese a la intención del Ministerio de reactivar.

El activista del sector educativo dijo a Radio La Unión que el fundamento es mantener el distanciamiento social.

En virtud de ello cree que es prácticamente imposible que en lo que va del año se regresen a las aulas a continuar con el accidentado calendario 2020.

El Ministerio de Educación y Cultura plantea el regreso a los colegios para el mes de setiembre. Mientras tanto, las clases seguirán en modo virtual.

“Es una opinión particular. Creo que el Ministerio de Salud es el que decidirá de acuerdo a cómo avance el coronavirus en el país”, dijo.

Añadió que “en los centros regionales se complica porque hay muchos alumnos abarrotados, lo que significará que no se podrá contemplar el distanciamiento”.

Sugirió que si se va a regresar a las clases presenciales, que se haga por grupos y se complemente con prácticas virtuales.

Sobre la aplicación de las herramientas tecnológicas, Piris dijo que no es malo el mecanismo empleado, pero “hay algunos que tienen una capacidad más rápida de asimilación y otros no, pero todo depende de la predisposición del docente”.

“Hay profesores que no están capacitados. Bajan materiales, envían y no los asisten y los padres se desesperan porque no entienden. Estas herramientas son buenas y en casos de huelga pueden venir a suplir”, indicó.

Remarcó que es una oportunidad para equipar los colegios, capacitar a profesores y facilitarles de implementos para acompañar la transición de la educación a una plataforma más avanzada.

Instó a tener docentes comprometidos con la educación y acompañar el crecimiento cognitivo de sus alumnos. “Hay docentes que se quejan todo el tiempo y ni con toda la tecnología a mano no van a contribuir en nada”, dijo.