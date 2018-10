La propietaria del hangar allanado el sábado en Itapúa es cuñada del diputado colorado Freddy D`Ecclesiis, sin embargo, hasta el momento no existe otro elemento que vincule al legislador en este caso.

El fin de semana se llevaron a cabo varios allanamientos en Itapúa, luego de nueve intensos meses de investigación entre la Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Nacional, en busca de una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína desde la zona sur del país hacia Argentina y Uruguay.

La comitiva fiscal incautó 448 kilos de supuesta cocaína y siete aeronaves, una de ellas, plenamente identificada con la supuesta banda delictiva.

Además quedaron detenidos: Ramón Wilson Ruiz Díaz, Expedito Arrúa Espínola, Diego Andrés Díaz, Willian Gabriel Benítez y Rolando Hugo Medina Hermosilla.

El fiscal Hugo Volpe confirmó que una mujer de apellido Vera González, se presentó como propietaria del hangar. La señora es cuñada del diputado oficialista Freddy D`Ecclesiis.

“En la parte previa no hubo ningún vínculo, esto no quiere decir que con las diligencias que vamos a comenzar no puede surgir algún elemento que amerite someterlo al proceso”, dijo Volpe en relación al diputado D`Ecclesiis.

Los cinco detenidos ya están procesados por tráfico de estupefacientes y en el transcurso de los días se tendrían más novedades sobre el caso.