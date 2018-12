Entre 720.000 y hasta 1.440.000 son los montos establecidos en concepto de tasa militar, para aquellos que por diversas causas no cumplieron con el Servicio Militar Obligatorio. Sin embargo desde las propias Fuerzas Armadas reconocen que a pesar de ser una figura legal es de difícil cumplimiento.

Para el periodo 2019 el Ministerio de Defensa tiene presupuesto para recibir 4067 nuevos inscriptos en el servicio militar obligatorio, específicamente los nacidos en el año 2001 y que no se hayan acogido al régimen de Objeción de Conciencia. La ley que ahora van a reflotar es la 569/75.

El general Humberto Segovia, jefe de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas, recordó que la ley del Servicio Militar Obligatorio de carácter vigente, trae consigo el apartado de las tasas militares, establecidas para las personas que por causas de trabajo o estudio, o por falta de cupos no cumplieron con el periodo de instrucción militar anual en el año que les correspondía

Si el ciudadano se ubica en la franja de 18 a 25 años, está obligado a pagar 2 jornales por ocho años, por disposición del Ministerio de Defensa el jornal quedó establecido en G 45.000, por ende el cálculo de G 90.000 por 8 años da un total de G 720.000.

A partir de los 26 hasta los 50 años, la tasa militar sube a 4 jornales por igual periodo de tiempo, totalizando G 1.440.000. En ambos casos se puede regularizar la situación en sede de Reclutamiento en el barrio Tembetary de Asunción, detrás del TSJE, detalló el uniformado en contacto con Radio Ñandutí.

Hasta la fecha, el general Segovia señaló que la regularización depende única y exclusivamente de la voluntad del afectado, ya que actualmente no cuentan con mecanismos de control o de apelar a cuestiones punitivas en caso de que no se abonen las tasas militares. “Existe la figura del infractor al servicio militar, pero hasta hoy no hay una figura punitiva para el efecto”.

También cree conveniente debatir sobre los montos, puesto a que los anteriormente mencionados quedaron desfasados en comparación al jornal vigente de G 81.000.

Segovia explicó que el dinero recaudado en concepto de tasas militares va una cuenta de las Fuerzas Armadas, y debe ser destinado a la infraestructura de los cuarteles, puestos fronterizos, mantenimiento, entre otros.

Insistió además que las tasa militar no tiene relación alguna con la relacionada a la Objeción de Conciencia que comenzará a regir a partir de 2019, esta última establece la posibilidad de un servicio social sustitutivo o una multa de G 400.000 a ser abonada por última vez.

Según la ley la exoneración definitiva rige para.

a) Los ciudadanos con deficiencias físicas o mentales, que lo hagan completamente incapaz para el servicio, conforme al Reglamento de Examen Físico y Exoneraciones de la Sanidad Militar y que hayan sido declarados inaptos en la inspección médica.

b) Los Miembros del Clero Regular y Secular que hubieran recibido Orden Sagrada.

c) Los ciudadanos inutilizados en actos de servicio.

d) Hijos únicos o hijos sostenes.