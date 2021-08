Este viernes el fiscal Arnaldo Arguello informó sobre la detención de Juan Carlos Olmedo y otras cuatro personas más por Simulación de Hecho Punible.

Según la investigación del Ministerio Público, Olmedo habría simulado su secuestro y dijo que fue el grupo ACA-EP, a fin de solicitar dinero a su hermano.

“Las otras 4 personas detenidas, eran conocidas de Olmedo y habrían simulado el secuestro a fin de solicitar dinero a sus familiares”, explicó el fiscal de la Unidad de Antisecuestros.

Juan Carlos Olmedo es peón de la estancia Pindoty, ubicada en el distrito de Tacuatí y hermano del administrador de la finca. Su desaparición se dio el lunes 26 de julio y se lo encontró dos días después en la zona de Horqueta.

La primera exigencia para su liberación era de US$ 150.000, dando un plazo de 48 horas. Luego, el monto subió a US$ 200.000 tras comunicarse con la familia de Olmedo. Sin embargo, el Ministerio Público confirmó que no se pagó ningún rescate para la liberación del mismo.