Bernardo Martínez indicó a la radio 650 AM que la bala afectó órganos internos de Dahiana Soledad Martínez Gómez, durante un asalto a la estación de servicios en J. Augusto Saldívar, pero que por suerte podrá recuperarse.

“Los médicos la operaron y estamos esperando que se recupere. Todavía no se despertó y nos pidieron esperar. Los médicos al principio creyeron lo peor, pero afortunadamente nos dijeron que podrá subsanarse esto”, señaló.

Dijo que su hija tiene solo 19 años y no necesitaba trabajar, pero que ya quería tener una experiencia laboral, por lo que le permitió ir a la estación de servicios, pese a que sabía que era un lugar peligroso. “Ella quería comenzar a batallar en la calle como todo joven”, acotó.

La misma se puso de novia con el encargado del lugar y hace tres meses estaba trabajando allí, según contó su padre.

“No le deseo a nadie lo que yo estoy pasando. A nadie le va a gustar que le digan que su hijo tiene un balazo en el estómago. Es algo muy doloroso. Por un lado me gustaría que le agarren a los motochorros, pero por otro lado sería mejor que no los agarren porque capaz que yo me vaya a reventarles o matarles por hacerle esto a mi hija”, puntualizó.