Un grupo de cubanos residentes en Paraguay realizaron ayer domingo una protesta por la libertad y los derechos humanos frente a su embajada en Asunción, indicó Fran González, de la Asociación de cubanos residentes en Paraguay, a la radio 650 AM.

El entrevistado, quien primero agradeció a nuestro país por darles cobija, despotricó contra el actual gobierno de Cuba. “Esta dictadura es una mentira de 62 años. Toda la región va saliendo del covid. Paraguay va bajando sus números, en Cuba todo es mentira, esa vacuna cubana es una farsa. Cuba miente, no hay que comer, no hay pan. Con internet la gente ya supo que es todo mentira, acá en las radios ustedes hablan de lo que quieren, escuchas otro medio y el otro habla de lo que quiere, tienen libertad de expresión", indicó.

Comentó que mientras el pueblo no tiene ni qué comer, las autoridades cubanas gozan de lujos, como casas con piscinas y autos de alta gama. “Nosotros pensamos que es el fin de esta tragedia. Pedimos intervención militar americana. El embajador cubano en Paraguay no es diplomático, es un infiltrado, junto a Filizzola, lo tenemos registrado. Ese cáncer (comunismo) no puede llegar aquí nunca, no lo permitan”, agregó.