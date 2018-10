“Vengo arrastrando persecución desde hace bastante tiempo. Estoy tranquilo, con todas las documentaciones en regla. No es cierto lo que dice y vamos a demostrar cuando me convoque la Cámara de Diputados”, manifestó a la 970 AM el intendente Carlos Palacio acerca del pedido de intervención de la comuna aprobado por siete concejales.

El pedido de intervención se debe a una supuesta malversación de fondos, consistentes en unos G. 4.000 millones del Fonacide. Además, sobre una aparente venta irregular de un terreno por G. 2.200 millones.

“No existe administración perfecta al 100%. Si uno presenta así, es mentira. Lo que hay son observaciones en cuanto a obras”, subrayó el jefe comunal.

“Lastimosamente una correligionaria que presidente la Junta Municipal, (Mabel Gómez)llegó al cargo a través del voto de seis liberales, ella es la que pretende a toda costa sacarme del poder”, lamentó el intendente colorado.