Las autoridades sanitarias indican que las vacunas que podrían llegar al país deben ser baratas, que no compliquen la logística de su traslado y que sea una sola dosis.

El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, indicó a radio 1000 AM que están viendo con atención las vacunas contra el coronavirus y que en las próximas semanas habría importantes novedades en ese sentido.

“Entre las opciones que observamos están la Pfizer, Moderna y la rusa. Tres aspectos para comprarlas son el precio, lo ideal es que sea una sola dosis y la logística. Algunas nos gustan más que otras, pero sin decir la marca, el precio es importante, nosotros fijamos un costo máximo de 20 y 21 dólares por dosis. La Pfizer obliga a tener contenedores de menos de 80 grados y eso es una desventaja”, comentó.

Sequera sostuvo que el compromiso del Gobierno es entregar de manera gratuita las vacunas al 30% de la población paraguaya. Resaltó que se va a priorizar la vacunación para grupos vulnerables, pero que dependerá de la vacuna a comprarse para determinar las edades, ya que si la dosis solo puede aplicarse a adultos, entonces en ese caso los niños deberán ser dejados de lado.

“Nosotros no estamos casados con ningún laboratorio y el ministro de Salud ya se reunió con varios. En la mitad de diciembre se tendrán mayores novedades. Muchas vacunas están en el pre-registro y no podemos jugarnos por alguna todavía. Estamos evaluando si traemos no solo una marca, podría ser una marca para un cierto grupo de la población (adultos) y otra marca para otro sector (niños)”, ahondó en entrevista con el SNT.

Por otra parte refirió que posiblemente el sector privado quizás traiga también la vacuna para su comercialización y que el precio rondaría los 100 dólares.

A su vez, el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, dijo que todos estos anuncios de las vacunas anticovid son alentadores pero no hay que perder de vista que son publicaciones periodísticas, y que en realidad se requieren de artículos científicos para poder proceder por alguna.

En entrevista con el canal GEN, el Secretario de Estado aseguró que están siguiendo de cerca todos los avances que se vayan dando y subrayó que Paraguay podrá acceder a un portafolio de vacunas, para lo cual ya hizo un adelanto de casi 7 millones de dólares.

PREOCUPA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Por otra parte, Guillermo Sequera indicó que hay repunte de casos en Alto Paraná de manera muy rápido, lo mismo se registra en Misiones, Cordillera, Asunción, Central, Luque, San Lorenzo, entre otras ciudades. “Hay aumento y relajo ciudadano”, dijo pero reconoció que el riesgo de contagio en el interior es menor.

De vuelta recordó que uno puede reunirse al aire libre y a distancia. “Para poder encontrarnos en diciembre tenemos que minimizar los riesgos. Ya sabemos cómo debemos juntarnos, si es que no usaremos tapabocas, al menos sentarnos debajo del mango, en el patio, bien separados unos de otros”, sostuvo.

Mientras que el ministro de Salud remarcó la necesidad de tener presente un concepto de una Navidad segura con los mayores cuidados posibles. “Necesitamos una Navidad segura y eso pasa por seguir apegados a las medidas como uso de mascarilla, lavado de manos y celebrar al aire libre con el núcleo familiar”, insistió.