Durante una entrevista con Radio Nacional del Paraguay, la doctora Lida Sosa habló sobre la vacunación a embarazadas y confirmó que proseguirán de manera sistemática con la campaña de inmunización para este sector.

En ese sentido, anunció que se replicará una vez al mes la modalidad del “Día E”, destinado exclusivamente para la vacunación contra el COVID-19 a las embarazadas mayores de 18 años, con 20 semanas de gestación en adelante, con o sin enfermedades de base.

Autoridades sanitarias destacaron la jornada del sábado que cerró con un total de 3.640 gestantes que recibieron la primera dosis de la vacuna Moderna, según el informe publicado por el Ministerio de Salud.

Según indicó la viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, la finalidad es que las embarazadas a las que se les aplicó la primera dosis puedan recibir la segunda, y las que vayan cumpliendo la edad gestacional requerida (de 20 semanas en adelante) también se acerquen para ser vacunadas contra el COVID-19.

Durante estas jornadas también se aprovechará un espacio para brindar charlas informativas y de promoción de la salud con recomendaciones útiles sobre el autocuidado, los signos de alarma en el embarazo, los cuidados del recién nacido, el desarrollo infantil temprano y el manejo de la lactancia.

“Son muy productivas (las charlas) porque ellas no están recibiendo esa información que antes recibían en la sala de espera de los hospitales, que hoy no se tiene por la situación epidemiológica”, expresó Sosa a la 920 AM.

Hasta el momento se encuentran registradas en la plataforma Vacunate más de 17.800 embarazadas, de las cuales ya fueron inmunizadas casi 10.200, según datos del Ministerio de Salud.