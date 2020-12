El comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestros, confirmó a radio Monumental que surgió un nuevo modus operandi, cuyas víctimas son familiares de los pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos. Indicó que el delito se está cometiendo desde las penitenciarías y que ya están trabajando con la Conatel y las empresas telefónicas para bloquear los números.

“Buen día, disculpe, ¿usted es familiar de Arias? Soy el vicedirector del sanatorio, si se pueden comunicarse conmigo, soy el doctor Vasconsellos. (…) Acá están firmando los documentos para los presupuestos. Si me podés pasar el comprobante de pago. (…) Disculpame, señora, vamos a tener que ver en otro lado porque ya firmaron todo acá”, se oye decir al estafador en una serie de audios dados a conocer por una de las víctimas.

#DeTerror Estafan a familiares con pacientes en UTI por #COVID19



Los delincuentes se hacen pasar por médicos y directivos de sanatorios.



Piden dinero para mantener al paciente en terapia intensiva. #AM1080#NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/1oBRZgDpeA — Monumental AM 1080 (@AM_1080) December 15, 2020

Leticia Pintos, directora de Terapias y Servicios Hospitalarios del Ministerio de Salud, expresó su indignación y repudio a estas prácticas que fueron denunciadas por varios familiares de pacientes internados por Covid-19 en los sanatorios privados.

“Hace un mes un familiar denunció y ese día se constató que la llamada provenía de la cárcel de Concepción, afortunadamente el familiar enseguida alertó, pero luego hubo otros casos y los familiares sí depositaron el monto solicitado. Uno depositó dos millones y el otro cuatro millones de guaraníes”, lamentó en entrevista con radio Ñanduti.

Respecto a cómo los extorsionadores saben los nombres de los pacientes, su cuadro clínico y los números de los familiares, la doctora Pintos reveló que los malvivientes llaman a los sanatorios privados y se hacen pasar por sus médicos de cabecera, mediante esto preguntan si fue internado allí su paciente, cómo está su salud y además un número de teléfono de un familiar para ponerse en contacto y poder guiarles supuestamente. De forma muy incauta, desde los centros privados brindan toda la información sensible requerida.

Un pobre familiar depositando 3 millones a un estafador, pensando que era para que su familia permanezca en terapia. Vergüenza…. pic.twitter.com/c9fap5VGwR — leticia (@lepintos) December 15, 2020

En total, según la entrevistada, se dieron nueve intentos de estafas, de las cuales cuatro hicieron la denuncia formal en la Fiscalía y dos sí llegaron a depositar el monto solicitado.

“Es una vergüenza que ocurra esto. Hay gente que se está aprovechando de la situación de estas familias. Todos los casos son de sanatorios privados. Pedimos a los sanatorios que no den más informes privados mediante las llamadas telefónicas”, solicitó. Mientras que a los familiares les indicó que siempre hay que consultar a servicios sociales cuando se recibe este tipo de llamadas y realizar la denuncia correspondiente.

Así también aclaró que a los pacientes que son absorbidos por el Ministerio de Salud (ante la falta de camas en UTI del sector público son trasladados al privado), ni siquiera pañal o termómetro se les debería pedir, ya que todo el costo de la internación es pagado por el sistema público.

En tanto que aquellos pacientes que no cuentan con el apoyo de Salud Pública y están por su cuenta internados en el sector privado, pero ya no pueden seguir pagando, de igual manera el sanatorio está obligado a seguir brindando la atención médica hasta lograr estabilizarlo o conseguir una cama en el público, no así sacarles de UTI para dar a otra persona, aclaró en entrevista con radio Monumental.