Óscar Orué, ministro de la SET, detalló en diálogo con radio 1080 AM que los comerciantes y vendedores de la referida zona incluso tiraron piedras al vehículo en el que se desplazó el equipo que debía realizar el control especial.

“Para precautelar la seguridad de los funcionarios decidimos suspender. Conste que el proceso no era a fin de sancionar o incautar mercaderías. Era hacer un censo y capacitaciones en caso de no estar inscriptos, al que llamamos ‘operativo persuasivo”, expresó Orué.

Sobre ese punto, el ministro explicó que el operativo se basa específicamente en las verificaciones sobre la cantidad de comercios y su nivel de actividad, formalizar aquellos que no se encuentran inscriptos en el Registro Único del Contribuyente (RUC), además de ofrecer charlas gratuitas a los trabajadores de la zona sobre las ventajas de la legalidad.

En el contexto de las agresiones, el alto funcionario recordó que situaciones similares ya se registraron en el pasado. Como búsqueda de una solución, charlaron con el intendente de la ciudad y agentes policiales para llevar a cabo este martes el operativo que quedó suspendido por los inconvenientes que ocurrieron ayer.

“Llama mucho la atención, no sé por qué ese grado de violencia y no permitir el ingreso de funcionarios de la SET. No esperaba a que se llegue a ese nivel”, lamentó, señalando que la actividad está prevista nuevamente para hoy.

Indicó que por el momento no se aplicarán sanciones, en caso de detectar irregularidades, no obstante, adelantó que si los comercios controlados en este operativo no se inscriben en un periodo de 60 días, las mismas se pueden aplicar.

Finalmente, dijo que la institución a su cargo realiza tres tipos de operativos: persuasivo, compra simulada y cierre de local. La denuncia que recibieron con relación a esa zona es que no emiten factura.

“El control persuasivo es para los contribuyentes que hacen comercio en la zona. Nosotros lo que queremos es que emitan facturas. Hay que ajustarse al régimen correspondiente”, puntualizó.