Sara Parquet, abogada de Óscar González Daher, indicó a radio Monumental que su cliente y la familia de este, están dispuestos a colaborar en la investigación fiscal por supuesto enriquecimiento ilícito.

Al ser consultada sobre los 8 billones de guaraníes que tendría como patrimonio el congresista colorado, según fue divulgado por los medios de prensa en base a un informe de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero), la letrada indicó que también desea saber la autenticidad.

Criticó que dicho informe fue incluido a la carpeta fiscal, tratándose -según su argumento- de un documento confidencial que únicamente puede utilizarse por la fiscalía para iniciar sus pesquisas necesarias para encontrar elementos que posibiliten a corroborar la sospecha inicial que se tenga. “El fiscal debe guardar eso internamente e ir recabando datos para ir incluyendo a la carpeta fiscal”, aseguró.

“Queremos saber si la Fiscalía tiene algún documento además de eso, porque estimo que el fiscal tiene que ser prudente y objetivo para el análisis que debe hacer. Los informes de Seprelad son confidenciales y de inteligencia. La propia ministra María Epifanía González dijo públicamente que no podía siquiera referirse al tema porque es confidencial”, resaltó.

En todo momento recalcó que el dato brindado por la Secretaría encargada de luchar contra lavado de dinero no puede usarse como prueba, sino que solo debe servir para realizar otras diligencias. “El fiscal tiene que conseguir los elementos para aseverar. No sé cómo tan contundente se habla de lavado de dinero, cuando el fiscal solo tiene un informe que ni debe estar en la carpeta. No posee un solo informe de banco, registro público o de automotores”, esgrimió.

Sobre el allanamiento que realizó el fiscal Fernández, dijo que este solicitó al juez realizar el procedimiento solo al tomar como base dicho informe de Seprelad y sin tener otras comprobaciones. “Nadie le impidió ingresar, buscó todo lo que quiso. Después él viene y labra acta para decir que suspende por motivos de que no tiene seguridad de que ese domicilio era o no de la firma Principe de Savoia, no así porque le intimó el senador”, señaló.

Sostuvo que en la residencia, que a su parecer no posee inmunidad legislativa, había una caja con títulos de propiedades, entre los cuales estaba el de Príncipe Di Savoia. Es por ese motivo que preguntó al fiscal por qué no incautó si era lo que estaba buscando.

FISCAL DICE QUE POSEE INDICIOS

A su vez, el fiscal Fernández indicó a la misma emisora que hizo un análisis financiero al hacer cruzamiento de datos entre la declaración jurada, pago de impuestos y otros informes obtenidos. “Estamos hablando de un movimiento alto, pero debemos determinar cada detalle porque son varias personas, entre ellas algunos funcionarios públicos (hijos de Daher)”, indicó.

Sostuvo que llegaron hasta la vivienda porque en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) figuraba que allí estaba la inmobiliaria, pero luego emplazaron a los integrantes a entregar la documentación al constatar que era una residencia y no un local comercial.

El agente comentó que la defensa presentó un escrito donde se solicita una prórroga de 15 a 20 días para entregar lo requerido, y que está evaluando si concede eso.