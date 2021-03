​En las imágenes se muestra la forma en que se originó el incendio en la sede de Colorado Róga, por parte de unos manifestantes que llegaron hasta el lugar luego de los incidentes protagonizados en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Ya cuando se inició el incendio, se puede observar a un efectivo policial cargando en brazos a uno de los residentes de Colorado Róga, Fernando Verón, un joven con discapacidad que se encontraba durmiendo en su habitación en la planta baja.

En el lugar también se encontraba Walter Velázquez, otro joven con discapacidad que al igual que Fernando Verón, fue sacado y llevado hasta un lugar seguro en la sede de la Junta de Gobierno ubicada a metros de Colorado Róga.

Más imágenes de la zona de la ANR pic.twitter.com/N4r9XmnvPy — Gustavo Velazquez (@GustavoVelazque) March 22, 2021

Fernando Verón había comentado al canal GEN que un grupo de personas desconocidas irrumpió el sitio portando bombas molotov.

“Nos dijeron: no van a vivir para contar la historia, todos ustedes tienen que morir al igual que Marito y todas las autoridades. Yo me comencé a desesperar porque entraron para matarnos directamente. Pedí auxilio a un guardia que me sacó en andas. Me robaron el celular también”, recordó.

Sobre el caso, este lunes la jueza penal de Garantía, Cynthia Lovera, admitió el proceso penal contra las cinco personas imputadas por el incendio ocurrido en la sede de la ANR.

La imputación es por los delitos de perturbación de la paz pública, producción de riesgos comunes, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Los procesados son Arnaldo Francisco Martínez Benítez, Vivian Guadalupe Genes Meza, Enrique Agüero Escobar, Pedro Manuel Areco Ríos, y Luis Miguel Trinidad Paniagua.