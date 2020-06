Teresa Martínez, ministra de la Niñez y Adolescencia, sostuvo en conversación con la radio 650 AM que siempre recibe quejas y pedidos de intervención en los casos del sistema judicial que involucran a los menores de edad, pero aclaró que su institución no tiene facultades para intervenir en dicho poder del Estado. No obstante, dijo que su institución suele pronunciarse al detectar groseras irregularidades en los procesos judiciales.

Esto lo dijo tras consultársele sobre la investigación del programa La Caja Negra (Unicanal), que expone el modus operandi para dar a los niños al mejor postor y que tiene como principales involucrados a la jueza Lucila Maria Luisa Bajac Cazal, hija del exministro de Corte Miguel Óscar Bajac; la abogada Fátima Flor de Buccini y la sicóloga Sonia Salazar.

“Lo que menos se atiende es el derecho del niño. Es lamentable que haya situaciones como ésta en la que los hijos son separados de sus padres. Y esto se da así porque el sistema lo permite. No se trata de recuperar muebles, se trata de vidas humanas. Se supone que el juez debe hacer prevalecer el interés superior del niño. Los profesionales también. El abogado no debe ser un litigante, tiene que ser un conciliador. Es lamentable realmente”, dijo al respecto.

Al parecer de la Secretaria de Estado, es irracional que un juicio dure 10 o 12 años, porque cuando ya pase todo el tiempo, ya no existe más ese niño. Indicó que además los jueces no se ponen de acuerdo para imponer una misma medida.

“Se rompen los lazos familiares y eso ya no se recupera. Esas idas y venidas, las manipulaciones que se hacen, realmente es terrorífico. Es un destrozo lo que hacen con los niños”, criticó.

Martínez indicó que el defensor del niño tiene que estar presente en todo momento del proceso, pero que los jueces mal entienden y dicen que si el padre y la madre tienen abogados no hace falta el defensor. “El defensor es pieza fundamental para proteger al niño, pero acá manipulan de tal manera la mente del niño que lo destrozan. Hay que tomar medidas. El Poder Judicial tiene que tomar medidas drásticas”, refirió.

La autoridad sostuvo por último que actualmente está en plena conversación con la ministra de la Corte, Carolina Llanes, quien atiende varias causas de disputa entre los padres respecto a la tenencia de los niños.

La Caja Negra expuso en su investigación varios desgarradores testimonios de los padres que no tienen contacto con sus hijos.

Testimonio 1: Ella litigó durante 9 años y perdió la tenencia de sus cuatro hijos. Nunca pudo criarlos, y hoy ya son mayores de edad.



Testimonio 2: Hace 1.200 días no ve a sus hijos. Reclama su derecho desde el año 2012 y denuncia que la justicia es complaciente con el poder económico.



Testimonio 3: Hace 7 años no ve a su hijo. Denuncia que su hijo tenía 11 años cuando fue arrebatado de sus manos.



