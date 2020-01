En lo que va del año, el IPS recibió 1.800 solicitudes de pagos de reposo por dengue. Los trámites del cobro para quienes consultan fuera de la previsional se realizan en la sede del MSP sobre Brasil y otra oficina cercana. Quienes obtienen sus certificados en IPS no deben hacer ninguna gestión.

Cuando un empleado obtiene un certificado de reposo en algún sanatorio privado o en cualquier clínica que no sea del IPS, debe llevar ese documento al Centro de Control del Ministerio de Salud Pública, ubicado sobre Brasil entre Fulgencio R. Moreno y Silvio Pettirossi.

Allí debe solicitar la visación del certificado, que tiene un costo de 10.000 guaraníes. El siguiente paso es presentar ese certificado visado, más una fotocopia de cédula del asegurado o enfermo en la oficina de sección de salud laboral, sobre Pa`i Pérez y Pettirossi.

A partir de ahí, el pago no debería demorar más de 20 días, aunque en casos especiales de alta demanda es probable que se demore un poco más. Así lo explicó el director de riesgo laboral y subsidio del IPS, Carlos Cabral.

“El subsidio por enfermedad se paga el 50 %, el patrón no está obligado a complementar ese otro 50 %, a no ser que así lo hagan por contrato colectivo”, expresó Cabral en conversación con la 730 AM.

Reveló que desde el 1 de enero hasta ayer ingresaron 1.800 reposos solamente por dengue, sin contar con otras enfermedades y las coberturas de maternidad.

Si el certificado de reposo se dio en el IPS Central o en una de sus clínicas, no se requiere ninguna tramitación, ya que cuando el médico ingresa el informe al sistema informático, esto genera automáticamente la solicitud con miras al pago del subsidio.