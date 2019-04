El Viernes Santo será un día caluroso con máximas de 33º C y pese a que por momentos el cielo estará nublado y se presentarán vientos variables, no se anuncian lluvias para este feriado de Semana Santa en Gran Asunción.

La Dirección de Meteorología indica que mañana sábado sí habría precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas con un día también cálido a caluroso con máximas de 32º C. Ya para el domingo la temperatura tenderá a disminuir unos grados como máxima y continuarán las lluvias.

Entre el lunes y martes, las mínimas se mantendrán entre los 15º C y 17º C con máximas que no sobrepasan los 27º C. Las lluvias continuarán en ambos días, según el reporte.