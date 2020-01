Las medidas de vigilancia y prevención del ingreso de coronavirus al país por parte de autoridades sanitarias fueron cuestionadas desde el arribo al país de 35 paraguayos desde China, epicentro de la epidemia del nuevo virus. Si bien se identificó a los pasajeros, estos no fueron aislados ni cuentan con restricción para desplazarse.

“Si una persona llega al país de la zona de conflicto, en este caso donde se disparó el coronavirus, debe quedar en cuarentena, aislada en su casa y bajo estricto monitoreo al menos 10 días”, afirmó tajante el Doctor Carlos Morínigo, exministro de Salud.

Ante la ya cuestionada medida de vigilancia puesta en marcha por el Ministerio de Salud (MSP) de solicitar el autorreporte, en caso de presentar algún síntoma, de los 35 pasajeros paraguayos que llegaron ayer de China y sin ninguna restricción para el desplazamiento, Morínigo afirmó que en otros países el protocolo establece un aislamiento directo por precaución atendiendo además que es un virus especial que si llega a afectar los pulmones puede tener serias consecuencias en las salud del paciente.

“En otros países este tipo de pasajeros son aislados y durante la cuarentena son asistidos por el gobierno que les paga los días que no trabajan por ejemplo y como acá no tenemos lugar de aislamiento que los dejen en sus casas monitoreados constantemente pero no que se desplacen libremente con la posibilidad de dispersar el virus en caso que lo hayan traído”, afirmó en contacto con HOY.

Con respecto al autorreporte de síntomas, el profesional indicó que esto funciona en sociedades educadas y con criterio sanitario y con una real organización para las situaciones de emergencia.

Según las autoridades chinas que siguen investigando el comportamiento del nuevo virus, este puede transmitirse durante el periodo de incubación que se extiende por 14 días, tiempo en que la persona afectada puede no presentar ningún síntoma y ya estar incubando el virus, situación que es la que se plantea como crítica al sistema de vigilancia impuesto por Salud Pública con los 35 paraguayos que llegaron de China y que se mantienen sin restricción alguna.

“Si esa gente vino de China no puede estar haciendo sus actividades normales, son 35 personas que deben permanecer bien controladas por lo menos durante 10 días porque estos son pacientes que se les puede perder el rastro”, advirtió.

Destacó que se debe considerar que China es una epicentro comercial con un montón de turistas que están en constante movimiento y que si bien Paraguay no tiene conexiones directas hay pasajeros que llegan sí o sí desde el país asiático haciendo escalas en países vecinos.

“Al declarar alerta se debe hacer un seguimiento y dejarlos controlados a estos pasajeros. Imaginate si hacen fiebre en estos días, se deberá hacer por descartes, primero si no es dengue, luego influenza y si da negativo a las pruebas de estos dos virus pasa a ser un caso sospechoso de coronavirus y es el momento en que se exaltará todo y salud pública explotará”, advirtió.

Lamentó que no se hayan tomado las medidas suficientes para evitar una posible dispersión. “Si era ministro los dejaba en cuarentena sí o sí porque vinieron del epicentro de la epidemia y se sabe que se está dispersando por día a diferentes zonas y países del mundo”, señaló.

Morínigo insistió en que el puerto de acceso del virus son las fronteras y las personas que llegan por lo que también la frontera seca debe contar con estrictos controles y no solo las estaciones aeroportuarias del país.

“Existe vulnerabilidad en la frontera seca porque pueden venir del Brasil por Ciudad del Este y son esos puntos de entrada donde también se debe controlar en forma conjunta a los posibles cuadros virales provenientes de otras zonas”, puntualizó.

Disposición de vigilancia

Mientras, el MSP dispuso “vigorizar” los mecanismos de control, vigilancia y prevención para salvaguardar la salud de la población y disminuir el riesgo de introducción al país del nuevo coronavirus y las medidas son las siguientes: el fortalecimiento de la vigilancia en puntos de entrada, la notificación obligatoria de casos sospechosos por parte del personal de salud al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud (0983) 87 92 75, el autorreporte de viajeros procedentes de China ante el primer síntoma de enfermedad al Centro Nacional de Enlace, la aplicación e intensificación de prácticas higiénicas: etiqueta de la tos (cubrirse boca y nariz con la flexura del brazo al toser o estornudar), lavado de manos frecuente con agua y jabón, el uso de tapaboca ante síntomas respiratorios.

La recomendación de la cartera sanitaria indica que todo viajero procedente de China sea connacional o extranjero que ingrese a territorio paraguayo desde cualquier punto migratorio deberá utilizar tapaboca por un lapso de 14 días, evitar desplazamientos y limitar el contacto con personas durante el mismo periodo, en caso de presentar fiebre, tos, dificultad respiratoria u otro síntoma de enfermedad durante su estadía en Paraguay, contactar inmediatamente al Centro Nacional de Enlace del MSP a fin de recibir directrices por parte de las autoridades de salud del país.

El reporte de casos de coronavirus se incrementa diariamente y actualmente la cifra indica que son 106 los muertos y 4500 los infectados.