Natalia Godoy, la joven madre que murió atropellada mientras aguardaba el bus, cumpliría 30 años este miércoles. Su madre, Lucía Godoy expresó que es una fecha muy dolorosa para ella, ya que no podrá celebrarlo con su hija. “No puedo creer que tengo que llevarle flores a su tumba”, declaró.

Lucia Godoy recordó el último cumpleaños en el que felicitó a su hija minutos antes de que salga a trabajar.

“Es muy doloroso para mí. Justamente hoy hace un año, antes de irme a mi trabajo a las 05:00 hs de la mañana, la abracé, le di un beso y le dije que Dios te bendiga mi hija, que cumplas muchos años más. Ella me respondió con un gracias mami, ya tengo mi mejor regalo que Dios me dio, eso me dijo por su hijo Elías”, relató doña Lucía con mucho pesar a radio Ñanduti.

Sostuvo que todavía le cuesta asimilar la situación y por sobretodo aceptar que debe felicitar a su hija en el cementerio. “No puedo creer que hoy tengo que llevarle flores a su tumba, es demasiado difícil. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas y Elías es mi fuerza ahora”, reiteró.

Doña Lucía indicó que solo clama justicia para su hija y contó que la defensa legal de Florencia Romero – la joven que bajo los efectos del alcohol atropelló a Natalia – trata de manipular y chicanear en todo el proceso, para evitar que se eleve a juicio oral la causa.

La Cámara de Apelaciones resolvió revocar el arresto domiciliario de Florencia Romero impuesto por la jueza Nancy Duarte, sin embargo, la joven continúa en su domicilio esperando el resultado de la Corte, según explicó la entrevistada.

Cabe recordar que el fatal accidente ocurrió el octubre del 2020 sobre la avenida Mariscal López. Natalia Godoy (29) perdió la vida mientras aguardaba un ómnibus para dirigirse a su lugar de trabajo cuando fue atropellada por Florencia Romero, falleciendo de manera casi instantánea.