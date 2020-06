Eduardo Espinoza, un joven que se dedica al delivery de café del emprendimiento Café Bike, ayer en horas de la mañana en las inmediaciones de la plaza Uruguaya, le robaron lo más preciado para un trabajador de ese rubro: su bicicleta.

El hecho generó indignación, pero la situación dio un giro inesperado. Tras el suceso, que fue publicado por el joven en sus redes sociales, despertó la empatía y la solidaridad de las personas.

Que rabia señores.

Me largue a llorar me robaron la bici en un descuido

Ya no se más que hacer mi elemento de trabajo y mi mejor amigo me robaron pic.twitter.com/ZUtc71iO9R

— CAFÉ BIKE® Paraguay (@cafebikepy) June 19, 2020