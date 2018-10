El hangar privado Halcón Peregrino, propiedad de Juana Carolina Vera, cuñada del diputado abdista Freddy D’Ecclesiis, no está habilitado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Ella alega que no existe dicha reglamentación, que no puede controlar a los que alquilan el lugar y que nunca transportó droga en sus avionetas.

Carolina Vera, cuñada del diputado Freddy D’Ecclesiis, indicó que se puso a disposición de los investigadores y aseguró que no tiene nada que ocultar respecto a su hangar hallado por la Fiscalía en el marco del operativo denominado Austral, mediante el cual se halló una carga de cocaína en otro establecimiento y detuvo a varias personas.

Señaló que es dueña de la instalación, pero alegó que solamente es un tinglado que funciona de hangar. Alegó que no posee habilitación de la Dirección Nacional de Aeronática Civil, porque -según ella- no existe dicho requerimiento. En su defensa insistió que solamente se debe comunicar a la Dinac que funcionará un hangar y no así conseguir habilitación alguna.

“Mi trabajo es ese. Yo hangaro aviones, ese es mi trabajo ‘hangarar’, mi trabajo no es la parte mecánica. Este es mi trabajo y pretendo tener taxi aéreo, es un proyecto que tengo desde hace tiempo y estoy tramitando de acuerdo a mis posibilidades. Desde julio está en mesa de entrada de la Dinac mi pedido para que vengan a ver la instalación porque en mis planes está vender combustibles de aviación. Me molesta que en todos lados se habla de la habilitación cuando no está reglamentado, por lo que veo no tienen conocimiento de las reglas de la Dinac”, aseguró.

Vera aclaró que no está implicada con el hallazgo de más de 400 kilos de drogas, atendiendo que dicho operativo se realizó en otra propiedad. “Yo estoy tranquila y siempre lo estuve. Voy a seguir trabajando en esto”, acotó en entrevista con la radio Monumental.

Comentó que posee dos aviones, los cuales fueron incautados por los intervinientes. Lamentó que se los llevaron sin motivo alguno. Sin embargo, luego entró en contradicciones al reconocer que no estaba al día con el mantenimiento de aeronavilidad, porque estaba esperando que Dinac vaya a inspeccionar sus máquinas para volver a habilitarlas. “A todas las máquinas se les hizo aspirado criminalístico, para ver si hay restos de cocaína. No transporto nada raro o ilegal en mi avioneta, no va a tener nada”, indicó.

La ciudadana explicó que cualquier persona puede firmar un contrato con ella para dejar su avioneta en su local, presentando únicamente su cédula de identidad y habilitación de la máquina. Ella en cambio se encarga de que no se le robe o le falte alguna pieza. “Cualquiera puede ser mi cliente, con tal que tenga sus documentos. No me corresponde a mí, no le puedo investigar a mis clientes (si poseen avionetas narcos). Cuando salen de mi hangar no puedo controlar. Ellos no pueden pedirme permiso, eso no me compete”, esgrimió.

Si bien dijo estar al tanto de cómo funciona el sector, entró en contradicciones al alegar que desconocía que estaba incurriendo en una falta al dejar que los dueños de las aeronaves lleven al sitio a unos mecánicos para pintar sus aeronaves, ya que esto está debidamente regulado y debe contar con un aval de la Dinac.

En otro momento indicó que no es una mujer colgada de su esposo y que tampoco lo dejará porque tuvo antecedentes con el narcotráfico. “Voy a seguir trabajando en la aviación, porque me encanta la aviación. Me siento en esa situación (la de perseguida), no tengo nada que ver en el cargamento hallado”, remató.

SÍ EXISTE HABILITACIÓN

A su vez, Edgar Melgarejo, titular de la Dinac, insistió que sí existe la habilitación que Carolina Vera no posee. “El rubro aeronáutico es el rubro con más controles, más que las financieras. En el caso de un taller es más complicado su funcionamiento, porque debe tener una habilitación internacional. Esa señora está equivocada”, aseguró.

Mencionó que en el establecimiento allanado se encontró un sinnúmero de faltas. “Hay aviones dentro de su hangar que tiene una extensión para cargar combustible y eso está totalmente prohibido”, dijo.