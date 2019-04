Una de las manifestantes indicó a la radio 970 AM que si bien no recibieron un pedido oficial por parte de las autoridades, sí fueron advertidos a través de las redes sociales y los medios de comunicación para que abandonen la plaza pública.

“Nos estamos movilizando para hacernos sentir, no nos vamos a ir. Tenemos derechos también nosotros. Los verdaderos chacariteños somos gente trabajadora”, comentó de manera tajante, al momento de explicar que no pueden ir lejos de sus viviendas inundadas por temor a que sus pertenencias sean robadas.

La afectada por las aguas señaló que no es justo que sean sacados del sitio por inoperancia del Gobierno, que no previó esta situación de emergencia. “¿Por qué no nos dijeron que no se podía construir en la plaza? Hicimos préstamos para poder hacer estas viviendas provisorias, mínimo es de tres millones de guaraníes lo que gastamos porque llegaron tarde los materiales de la asistencia”, aseguró.

La periodista Cristina Martínez reportó que los damnificados marcharon por las calles céntricas Presidente Franco y Paraguayo Independiente, bajo un fuerte resguardo policial y causando un caótico tránsito en la zona.