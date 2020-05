La diputada de Encuentro Nacional, Kattya González, se refirió al proyecto presentado por el senador Sergio Godoy, que busca eliminar los privilegios en la función pública, y afirmó que los “afectados” de estos futuros recortes hacen lobby para que el proyecto no prospere.

“Si van a ver afectados sus intereses por supuesto que van a operar, por eso es que la ciudadanía tiene que estar alerta. La gente tiene que presionar porque la clase política no va a ceder un centímetro a sus privilegios” aseveró. Adelantó que el tratamiento de este punto en particular va a ser difícil en la cámara baja ya que varios diputados tienen familiares trabajando en las binacionales.

“En Diputados es donde la lucha no va a ser sencilla, teniendo en cuenta de que muchos intereses y muchos parientes, hermanos, hijos, concuñados hoy trabajan en las binacionales. Si haces une con flecha vas a encontrar que muchas familias de los diputados tienen lazos en las binacionales tanto en Itaipu como en Yacyreta entonces no va a ser sencillo de que pase diputados pero hasta el peor escenario, si vuelve al senado, este se puede ratificar en su sanción inicial”, comentó González al referirse al Proyecto “Godoy” que cuenta con media sanción en Senadores y que sería estudiado en Diputados en los próximos días.

El mencionado Proyecto señala en su Artículo 8° que los Directores de las binacionales Itaipú y Yacyreta, así como Gerentes Generales, Consejeros, Superintendentes y aquellos con cualquier otra denominación, cuyos rangos se equiparen a un cargo de máxima autoridad designada por Decreto del Poder Ejecutivo, en ningún caso podrán percibir un salario, remuneración e ingreso alguno, superior al fijado para el Presidente de la República.

El mismo Proyecto sostiene que los funcionarios de las entidades mencionadas quienes, a la fecha de vigencia de la ley, perciban un salario, remuneración e ingreso de cualquier tipo, inferior al Presidente de la República y que fueran promovidos, ascendidos de nivel, categoría o cualquier otro, no podrán percibir en ningún caso un salario, remuneración e ingreso superior al de dicha autoridad pública de rango superior, el cual quedará indefectiblemente como tope salarial máximo del ente binacional.

La diputada indicó que es un momento propicio para el estudio del Proyecto Godoy, aunque no se incluyó en el orden del día de la sesión en días pasados y siguen esperando de sea incluido en la próxima semana, ya que vio que hay una voluntad política por lo menos del senado.

González criticó que no hay demasiada voluntad por parte de los directivos de los entes respecto al recorte de privilegios. “Por lo menos en la sesión bicameral del lunes pasado donde comparecieron los presidentes de la ANDE, YACYRETA e ITAIPU nosotros pudimos notar mucha resistencia principalmente por parte del director de Yacyreta, Nicanor Duarte Frutos y el de la ANDE, Luis Villordo, que no trajeron ninguna contraoferta que se acerque más a los intereses ciudadanos. No así el presidente de Itaipu, Ernst Bergen, que sí aceptó que iban a revisar, que es una directriz del propio Ejecutivo”, comentó.

La legisladora sostuvo que “si nosotros recortamos privilegios va a haber un importante ahorro para las arcas públicas y para que ese dinero se redirecciones en salud en educación, porque no podemos permitir que esto siga como hoy”.