El penúltimo mes del año llega a su fin con un alto porcentaje de humedad y grandes probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. La máxima prevista para hoy es de 28º C.

El cielo hoy estará mayormente nublado, el tiempo se mantendrá cálido y los vientos serán variables. Las lluvias dispersas y ocasionales tormentas se esperan tanto a la mañana como a la tarde.

Para mañana sábado, 1 de diciembre, se aguarda un día cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur y precipitaciones dispersas. Más tarde las condiciones irán mejorando.

El domingo en tanto pronostican una jornada fresca a cálida, cielo parcialmente nublado, y vientos moderados del sureste. La mínima estimada es de 18º C y la máxima de 28º C.

El lunes se espera un clima otoñal con temperaturas que irán de 16º C a 25º C. El cielo estará parcialmente nublado y soplarán vientos del sureste. El martes la mínima será de solo 15º C y a partir del martes las máximas empezarán a aumentar.