El afectado relató a radio Ñanduti, que recién al ver las imágenes del circuito cerrado del momento del asalto, pudo dimensionar lo que le ocurrió, además de seguir con el gran susto.

El joven explicó que se encontraba en la parada esperando el colectivo a la altura del km 28 y medio sobre la Ruta PY 02, para ir hasta el centro de la ciudad de Itauguá.

“Estaba de espalda, no escuché que alguien se acercaba a mí y de repente ya estaba detrás de mí con un machete. El asaltante me dijo que le entregue todo lo que tenía, le di y para rematar me da un machetazo por el pecho. Tengo un pequeño corte en esa zona, nada grave, pero por suerte no recibí cortes importantes”, expresó.

Precisó que solo se llevaron su teléfono celular y que tras el hecho, retornó a su casa que quedaba a metros del lugar.

“Luego del asalto, al llegar a mi casa me puse a reflexionar y me puse a pensar en lo que pudo haberme pasado también. Es la primera vez que me asaltan de esa manera y siempre espero el colectivo en ese lugar porque es a pasos de mi casa”, afirmó.

Ricardo mencionó que debido a la pandemia ahora no está trabajando, pero continúa con sus estudios. El percance ocurrió cuando el mismo se dirigía para estudiar ya que, según dijo, está en la etapa de los exámenes finales.

“Tengo 21 años, estoy siguiendo la carrera de Tecnología de la producción. Ahora voy a empezar de cero, ya pasó. Justamente en el celular tenía toda la información y los materiales de la carrera. Voy a dejar de lado lo que pasó y tratar de concentrarme para mis exámenes”, subrayó.

Por último, dijo que ya presentó la denuncia en la comisaría y que no hay ninguna novedad de los delincuentes.

El asalto ocurrió ayer en horas de la tarde, en una parada de ómnibus de la ciudad de Itauguá. Dos hombres iban a bordo de una motocicleta, uno de ellos descendió del biciclo, se acercó desde atrás a Ricardo Gómez y aparentándolo con un machete, le pidió sus pertenencias.

La víctima al darle su teléfono móvil recibió un golpe con el objeto punzante. Tras el hecho, los dos hombres se dieron a la fuga.

El asalto fue captado en imágenes del circuito cerrado y que se viralizaron en las redes sociales.