El Ministerio Público no dio trámite aún a la denuncia formu­lada contra la ministra de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (MTESS), Carla Bacigalupo, a casi dos meses de su presentación. La minis­tra fue denunciada el pasado 26 de febrero por los delitos de estafa, lesión de confianza, asociación criminal y usur­pación de funciones públicas por la supuesta maniobra rea­lizada para la adquisición de simuladores de carga pesada para el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). El valor de la compra supera los G. 1.000 millones.

La denunciante es Ynés Ríos de Ruggero, funcionaria del SNPP, quien hizo el pedido de los equipos mencionados, pero fue destituida de su cargo de directora de Aulas Móviles por haber solicitado la anulación de la millonaria compra por valor de G. 1.290 millones. A pesar de la adver­tencia, el proceso siguió y las irregularidades sumaron.

Ríos, acompañada de la abo­gada Lilian Corvalán, se acercó hasta la unidad de Delitos Económicos a presen­tar la denuncia; sin embargo, reclama que a pesar de haber acudido en reiteradas ocasio­nes a averiguar los avances, la fiscala adjunta de dicha unidad Soledad Machuca no habría hecho los trámites para designar a un fiscal y así iniciar la correspondiente investigación, motivo por el cual pide la intervención de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

“Pido la intervención de la fiscala general Sandra Qui­ñónez. Necesitamos que se dé trámite a esta denuncia y que designen a un fiscal que investigue todas las irregu­laridades en el SNPP. Ella como fiscala general debe velar para que los procesos se realicen en forma y no caer en los vicios, en los cuales está sujeta actualmente la Justi­cia. No me refiero solo a este hecho, hay varias irregulari­dades tanto en el SNPP como en el Sinafocal que se están haciendo públicas y deben ser investigadas”, manifestó Ríos.

ANTECEDENTES

El 17 de julio del 2018, el SNPP publicó un llamado a licita­ción para la compra de simu­ladores. Luego de la apertura de sobres, la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públi­cas (DNCP) resolvió anu­lar la adjudicación y sugirió revaluar las propuestas, pero Bacigalupo habría ignorado la resolución y concretó la adquisición de las maquina­rias. Ynés Ríos pidió la com­pra de estos equipos el 28 de mayo del 2018, pero decidió anular el pedido debido al cie­rre de varios cursos dictados en la institución, sin embargo no fue escuchada.

Cuando los simuladores debían ser entregados, los directivos del SNPP busca­ron la manera de responsabi­lizarla de esas compras, pero ella se negó, afirmó. Fue en ese momento que Ríos pidió cancelar definitivamente el proceso de licitación, pero le costó el cargo.