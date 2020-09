La Sociedad Paraguaya de Infectología asegura que los datos que proporciona a diario el Ministerio de Salud no coincide con la realidad epidemiológica.

Sobre el punto, la presidenta de la SPI Elena Candia afirmó a Radio Universo que hay una importante cantidad de enfermos que no están registrados en la base de datos.

"Las cifras oficiales no son las reales. La tasa de positividad en el país llega a sólo el 15%", afirmo Candia, quien presentó otro panorama de la pandemia en Paraguay.

Dijo que "las salas comunes de internación están repletas de pacientes con afecciones respiratorias" y que ante esa situación necesitan conocer los procedimientos del Ministerio para sortear fases.

Añadió al respecto que "con la capacidad de testeo y la ocupación de camas no se puede decir que la situación está controlada en Paraguay", sostuvo.

No negó sus dudas acerca de la manera en la que el Ministerio de Salud maneja el caso. "Hay muchos casos más no registrados y ya no se pronuncian sobre los sin nexo", mencionó.

El Ministerio de Salud afirma sin embargo que hay una tendencia a la baja en cuanto a casos en el país y que para octubre y noviembre podría darse un descenso más considerable.