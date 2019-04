Ñeembucú, Misiones, Paraguarí Caazapá e Itapúa serán los primeros departamentos afectados por el sistema de tormentas, según detalla el boletín especial por probable tiempo significativo emitido por la Dirección de Meteorología.

"Los análisis continúan indicando que la probabilidad de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas se mantiene sobre nuestro país, en especial sobre el sur de la región Oriental y el oeste del Chaco", señala el informe.

Se aguardan lluvias puntualmente intensas, con acumulados de entre 30 a 50 milímetros e incluso superior. Además, ráfagas que podrían pasar los 80 Km /h y rayos de alta frecuencia, así como probabilidad de granizos de manera leve y puntual.

El fenómeno se desarrollará entre las últimas horas de esta tarde y las primeras horas de la madrugada de mañana martes.

Tristemente las precipitaciones no traerán ningún descenso y a partir del miércoles, ya no marcan lluvias y sí un ascenso de temperatura, con máximas que llegarán a los 35º C el Viernes Santo.