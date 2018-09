El abogado Juan Sosa Bareiro, uno de los representantes del ex presidente de la República Horacio Cartes, afirmó que el viernes pasado presenta­ron el segundo urgimiento al Ministerio Público, en el que solicitan la imputación y pos­terior desafuero del senador Fernando Lugo por usurpa­ción de funciones públicas.

Lugo había convocado a Rodolfo Friedmann y a Mirta Gusinky a jurar como senado­res, no habiendo sido procla­mados, en reemplazo de Hora­cio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, respectivamente.

“Hemos pedido la investiga­ción y posterior imputación de Fernando Lugo al Juz­gado Penal de Garantías así como el desafuero por usur­pación de funciones públicas, pero lastimosamente hasta el momento no tuvimos res­puesta del Ministerio Público. Es por eso que hemos presen­tado el segundo urgimiento”, señaló Sosa Bareiro.

En cuanto al delito cometido por el ex obispo explicó: “Noso­tros nos limitamos a solicitar la usurpación de funciones públicas, que es el delito que se ha cometido y va a tener que responder ante la Justicia y el desafuero inmediato para que pueda esclarecer porque fue un abuso del derecho y tam­bién una ilegalidad”.

Agregó que “esta semana tiene que ser trascenden­tal para que la Fiscalía se expida porque la cantidad de documentaciones presenta­das dejan muy claro el pano­rama y no hay mucha vuelta que dar en cuanto a lo que dice la ley”.

El profesional cuestionó la burocracia en el Ministerio Público. “La verdad que nos deja mucha duda la actuación de la Fiscalía porque en algu­nos casos los pedidos se mueven con mucha celeridad y en otros casos aparentemente falta un poco de fuerza y decisión. Este caso encontramos extremada duda. Nos llama poderosa­mente la atención porque jurí­dicamente ya no hay excusa para no proceder a la imputa­ción correspondiente”.

El doctor Sosa sostuvo: “El Ministerio Público tiene la magnífica oportunidad de demostrar a la sociedad que sin mirar a quien proceda a hacer justicia y en este caso ante la flagrancia del delito cometido que se haga lugar lo que está establecido en la ley”.

Usurpación de funciones

La presentación de urgimiento al Ministerio Público por parte de los doctores Juan Sosa Bareiro y Ariel Martínez, representantes del ex mandatario Horacio Cartes, tiene relación a la actitud asumida por el ex presidente del Congreso Nacional Fernando Lugo Méndez, quien llamó al ciudadano Rodolfo Friedmann para jurar como sena­dor activo, asumiendo funciones que no le correspondían.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) había proclamado a Horacio Car­tes y Nicanor Duarte Frutos como senadores activos para el período 2018-2023. Lugo se abrogó funciones que no le competen y sobre­pasó disposiciones constitucionales, pasando por encima del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y de todas la leyes vigentes. La pena privativa de libertad en este caso es hasta 3 años de cárcel.