El concejal asunceno Alvaro Grau comentó a la radio 650 AM que sus colegas (excepto Orlando Fiorotto, Federico Franco Troche y él) aprobaron un préstamo por G. 65.000 millones y bonos por G. 50.000 millones para obras municipales, y el presupuesto de G. 1,5 billones para el año que viene, con aumento de G. 140.000 millones para los más de 8.000 funcionarios municipales.

El concejal sostuvo que la Junta ya aprobó a la Intendencia 125.000 millones de guaraníes en bonos, pero no se ve reflejada en las obras de la capital. “La ejecución de esos bonos ha sido bajísima. Realmente no corresponde retirar nuevos bonos para hacer lo que ya se debió hacer. Se somete al municipio y al contribuyente a pagar intereses anuales durante 10 años con la emisión de bonos para hacer obras que no se ven, no existen o no se hacen”, arremetió.

El edil capitalino recordó que en diciembre del año pasado se quitó un crédito de G. 55.000 millones para pago de salarios de diciembre y aguinaldo, pero en enero había gente que todavía no había cobrado. La sospecha es que el dinero en realidad fue utilizado para otro fin. “Es una vergüenza de que se saca un crédito pero al final no se paga el salario. Hemos pedido informes pero no nos responden”, acotó.

Grau cuestionó además que ayer se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal del año que viene, donde se fijó G. 4.000 millones para la Dirección de Obras y G. 10.000 millones para la dependencia de Comunicación. “¿La ciudad necesita obras o comunicación? Entiendo que el intendente haya sido comunicador, pero para comunicar uno tiene que tener gestión. Esta administración no tiene gestión para estar comunicando y eso se ve al recorrer los espacios públicos. La mejor comunicación es encontrar las plazas limpias y las calles y veredas en buen estado”, argumentó.

Otro punto que a su parecer no condice es destinar muchísimo dinero para la Dirección de Implementación de Tecnología, siendo que la ciudad requiere aspectos básicos, como el desagüe pluvial.