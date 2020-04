Son cuatro de los trece profesionales de enfermería, quienes cumplen con la cuarentena obligatoria, que dieron positivo al Covid-19.

En ese sentido, el equipo de profesionales de blanco denuncia las precariedades en cuanto a equipos de bioseguridad y el maltrato que reciben por parte del jefe de urgencia del centro asistencial.

“Con mis compañeros decidimos decir basta. Ya no nos podemos a callar, nosotros nos pusimos las pilas, venimos a trabajar y lo que nosotros pedimos no es solo para nosotros. Exponemos nuestras vidas para dar una mejor atención a los pacientes”, expresó Rubén Molinas, representantes de los enfermeros.

Asimismo, remarcó que a causa los cuatro enfermeros infectados por el virus y las carencias en cuanto a insumos médicos, se les hace difícil continuar con la atención de los pacientes que llegan al hospital.

Señaló, que comunican de la necesidad que atraviesan como enfermeros, pero que son ignorados por parte de los directivos del nosocomio. “Si un enfermero te dice, doctor necesitamos esto, se nos tiene que dar, cuando nos ignoran nos faltan el respeto como profesionales y como seres humanos”, refirió.

Asimismo, indicó que hace un mes y medio que trabajan en precariedades y que el corte del agua es una problemática constante.

“Nosotros no podemos salir del hospital sin bañarnos, es algo terrible. No podemos llegar a nuestras casas así. No solo le exponemos a nuestros familiares sino también a terceros”, puntualizó.