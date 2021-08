Para el experto argentino Luis Cámera, con la variante delta del Covid-19 terminará la pandemia y comenzará la era endémica, al ya no poder controlar más la propagación del virus.

El doctor Luis Cámera, asesor del presidente argentino Alberto Fernández, indicó que casi toda la región está pasando la devastadora segunda ola con el virus de Manaos y que actualmente ya comienzan los casos aislados con la variante Delta.

“La teoría es que el virus de Manaos no le ha dejado que progrese a la variante Delta. En general, en toda Sudamérica se está bajando la segunda ola. No sabemos con qué variante nos dará la tercera ola, pero lo que sabemos es que el único antídoto es tener la mayor cantidad de personas vacunadas”, esgrimió.

Cámera indicó que se espera que dentro de un mes se podría tener la exposición de casos Covid con la variante Delta y reiteró que para poder combatir este linaje del virus debe haber mucha gente inmunizada.

En otro momento esgrimió qué pasará de ahora en más tras el ingreso de esta contagiosa variante. “Para mí el virus Delta es el principio del fin de la pandemia y el comienzo de la endémica, porque este virus atacó temporalmente a los países muy vacunados pero a aquellos jóvenes y adultos que no se habían vacunado. No es tan terrorífico este virus, pero nos va a infectar a todos, por lo que se declarará el fin de la pandemia y no se podrá controlar por la alta transmisibilidad, solo se podrá controlar con las dos dosis y/o haberse contagiado antes”, dijo.

Precisó sobre el último punto que, según ciertos estudios que están en desarrollo, la mejor defensa es tener las dosis de las vacunas y además haberse contagiado con anterioridad.

El médico sostuvo que ahora hay que tener previsibilidad en la adquisición de vacunas para el año que viene y aseguró que la aplicación de las terceras dosis en este año es una mera “angustia desesperada de la clase media de países poderosos que tiene una voracidad”, porque mientras otros países reclaman tener una dosis “ellos están repitiendo dos veces el postre”. Con esto dejó en claro que a su parecer dos dosis para este año ya son efectivas.

DIFERENCIA ENTRE PANDEMIA Y ENDEMIA

Pandemia: Para declarar el estado de pandemia deben cumplirse dos criterios: que la enfermedad afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino transmitidos comunitariamente.

Endemia: Se define como la aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o grupo de población, aunque también puede referirse a una alta prevalencia crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. Para ello, deben cumplirse simultáneamente dos criterios: permanencia de la enfermedad en el tiempo y afectación de una región o grupo de población claramente definidos.