El portavoz explicó que la Cámara de Trasporte Internacional comprende los viajes de pasajeros regulares a ciudades limítrofes en el exterior como Buenos Aires, Corrientes, Rosario, Río de Janeiro, Sao Paulo, Foz de Yguazú, Santa Cruz de la Sierra, entre otros.

A raíz de la pandemia del coronavirus dichas actividades también se vieron afectadas por el cierre de fronteras, medida sanitaria dispuesta por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del virus.

Indicó que unos 400 ómnibus (nacional e internacional) conforman el gremio y en cuanto al personal, dijo que cada uno cuenta con 3 (conductores y azafatas). Los mismos, no trabajan desde marzo pasado ya que se encuentran completamente parados y con cero ingresos, según Fustagno.

Según registros de los gremios, están habilitadas 15 empresas con servicios internacionales, 80 empresas nacionales de quienes dependen directa e indirectamente a cerca de 15.000 personas.

Sostuvo que el Gobierno no llevó en cuenta a los que forman parte de los viajes internacionales. “Nosotros muy calladitos aguantamos hasta donde pudimos pero ahora no podemos más porque no se avecina la reapertura de las fronteras y por ende no podremos viajar, esto ya es una situación crítica y complicada para nosotros”, expresó en contacto con 800 AM.

Al mismo tiempo relató que algunas empresas asociadas ya despidieron a sus trabajadores porque ya no pudieron continuar con los costos. Incluso, muchas firmas se adhirieron a la suspensión de IPS para tratar de mantener, contó.

“Preparamos una series de medidas como plan que presentaremos al Gobierno porque ya estamos en el cuarto mes y no se avizora una solución para nosotros a corto plazo. La solución para nosotros sería la reapertura de las fronteras”, apuntó.

Fustagno detalló que en la parte internacional unas 3000 personas quedaron sin empleo, entre ellas, trabajadores administrativos, ventas, conducción, maleteros, mecánicos, entre otros.

En cuanto al pedido, el vocero señaló que son: la facilidad de pago de impuestos, la prórroga del IVA, aporte patronal (que se mantenga el monto que vienen abonando). Todo lo mencionado, ayudará al gremio a mantener a los empleados sin llegar al punto del despido.