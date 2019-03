La fiscala Adriana González solicitó las publicaciones y los documentos que puedan servir para sustentar la investigación sobre la muerte de Eli, quien falleció por un paro cardiorrespiratorio a causa de una sepsis pulmonar.

Asimismo, González adelantó que llamará a familiares, parientes, amigos y personas que estuvieron con ella en las últimas semanas para prestar declaración a fin de llegar a la verdad y a los responsables del hecho, esclareciendo así la presunta muerte por negligencia médica.

SERIE DE NEGLIGENCIAS

Una serie de hechos configura la negligencia médica en la muerte de Eli. Desde una fractura en la muñeca, diagnosticada como una fisura en el IPS de Encarnación, hasta la deambulación por el Hospital Central e Ingavi por dolores a causas de cálculos renales sin recibir una atención adecuada e inmediata.

La Nación accedió a sus reportes, ficha médica y una orden de admisión para una intervención quirúrgica por “litiasis coraliforme” para el 14 de marzo, firmada por el doctor José María García, del Servicio de Urología del Hospital Central del IPS, consignando que la misma era de “carácter urgente”. Sin embargo, no se dio lugar al pedido y la cirugía fue programada recién para el 6 de junio, estando la internación prevista para el 5 de junio, casi dos meses después del pedido de admisión “urgente” rubricado por García.

Eli, asegurada de la previsional hace 15 años, ya no sabía a quién ni dónde recurrir tras la prolongación de la cirugía y por ende de su calvario. Entonces, el viernes 15 de marzo pidió ayuda a sus compañeros de trabajo, con voz apagada y prácticamente sin fuerza, dijo: “Estoy de hospital en hospital, todos los días me voy al IPS y hoy por fin me dieron la fecha para mi operación, lastimosamente muy tarde nomás. Recién el 6 de junio, pero eso hoy nomás me dieron. Lo bueno sería conseguir alguna ayuda para que me adelanten la fecha”.

El sábado 16, su situación empeoró. Domingo Méndez, su compañero, la acompañó a las 11:00 al Hospital Central del IPS y fue testigo de que no la atendieron debidamente ni le practicaron ningún estudio para saber en qué condición se encontraba. Es más, fue atendida recién a las 15:00 por Luis Benítez Ayala, el único médico de guardia del Servicio de Urología de los sábados, quien le medicó con el analgésico Zodol y la mandó a su casa, no sin antes decirle que “por culpa de personas como ustedes, que traen por traer a sus pacientes, es que el sistema se colapsa”.

Al día siguiente, fue llevada de urgencia al Hospital de Villa Elisa, aproximadamente a las 11:00, y murió dos horas después tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El resultado del análisis laboratorial que se le practicó en el lugar confirmó que murió a causa de una sepsis pulmonar.

Carlos Parini, hermano de la víctima, asegura que el IPS pudo haber hecho más por la vida de su hermana y que si era atendida debidamente, hoy seguiría viva. De igual modo, Osvaldo Franco (22), hijo de Elizabeth Parini, pidió justicia y dijo que realizará la denuncia ante la Fiscalía.

INVESTIGACIÓN INTERNA EN EL IPS

Armando Rodríguez, presidente del IPS, anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer la muerte de Eli. Sin embargo, buscó deslindar responsabilidad ante el hecho porque su deceso se produjo en el Hospital de Villa Elisa.

Por su parte, el doctor Pedro Ávila, jefe del Servicio de Urología del Hospital Central, también deslindó responsabilidad por lo sucedido. “Soy responsable del servicio, pero no de todo lo que pasa en el servicio y de lo que hagan los demás. Con él tienen que hablar (Luis Benítez Ayala) de lo que pasó, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar”. La Nación sigue intentando hablar con Benítez Ayala, sin éxito.