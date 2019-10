El primer viaje fue del 1 al 3 de octubre de 2018 a la ciudad de Panamá para participar de la 19º Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo. Para esto, le fueron asignados G. 6.955.950 de viático. El 18 del mismo mes estuvo en Buenos Aires para participar del «Taller del Banco Interamericano de Desarrollo en Gestión Ética de Datos», orientado a responsables públicos de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Esta excursión no figura en la asignación de viáticos.

Posteriormente, del 18 al 21 de noviembre de 2018 Bacigalupo estuvo en Medellín, a fin de conformar la “Delegación paraguaya Ruta N - Medellín” con G. 3.669.489 para el viaje.

Diciembre fue el mes más movido para la ministra, pero de que menos datos se pueden encontrar en los portales oficiales. Del 3 al 5 de diciembre de 2018, Bacigalupo visitó Montevideo, Uruguay, para participar del «Primer Encuentro de Jóvenes del Mercosur». Este es el único viaje de diciembre que consta en las asignaciones de viáticos del portal del Ministerio. El monto asignado fue de G. 1.152.403.

Bacigalupo realizó una visita oficial a las oficinas de las Unidades de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) de Sao Paulo, Brasil los días 20 y 21 de diciembre.

Para cerrar el año, solicitó al Ejecutivo ausentarse del 29 de diciembre de 2018 al 2 de enero de 2019 por motivos particulares.

Después de esta ausencia, estuvo en Bonn, Alemania del 3 al 6 de enero para una visita técnica oficial a las instalaciones del Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB). Este viaje no está documentado en la web oficial del Ministerio de Trabajo, pero sí existe un decreto presidencial que lo autoriza.

La ministra estuvo en Madrid, España para participar de la “Conferencia de Ministras y Ministros de Trabajo de Iberoamérica sobre el Futuro del Trabajo” del 2 al 6 de marzo. Su presupuesto para este viaje fue de G. 9.903.348.

En junio y con G. 17.755.332 para 4 días, Bacigalupo fue hasta Ginebra, Suiza para participar de la “108° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo”.

Su último viaje fue a Brasil, concretamente a la ciudad de Sao Paulo. Allí estuvo como participante del 2° Encuentro de Jóvenes del Mercosur los días 22 y 23 de octubre. Sobre este viaje, aún no hay datos oficiales en la página web.

LOS VIÁTICOS EN LA ÉPOCA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Durante su paso como titular de la cartera de Justicia, Bacigalupo se autoasignó viáticos de la institución para participar de un encuentro espiritual en la India dos meses después de asumir el cargo.

De acuerdo con publicaciones periodísticas, el Festival se realizó entre el 11 y 13 de marzo del 2016. De acuerdo con el decreto 163/16, el permiso para ausentarse le fue concedido del 9 al 15 de ese mes.

Sobre el viático, Bacigalupo aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le pagó todos los gastos, pero esto fue posteriormente desmentido por la institución financiera. El monto que se depositó en concepto de viático nunca pudo ser encontrado porque no figuraba en la página web del Ministerio de Justicia. Según la Contraloría General de la República (CGR), el monto “de bolsillo mínimo”, como había referido la ministra, habría sido de G. 5.161.548.

En febrero de ese mismo año, la ministra viajó a Panamá para visitar cárceles y también alegó que el BID le había pagado los gastos. Sin embargo, el entonces representante la institución financiera en nuestro país, Eduardo Marques Almeida, precisó en su momento que el único viaje costeado por ellos y que no debía ser reembolsado por el Estado fue el que realizó a España en el marco de un evento de cooperación técnica para la creación de mejores políticas públicas penitenciarias.

INCONSISTENCIAS EN SU DECLARACIÓN JURADA

Actualmente, la CGR investiga las incongruencias en la declaración jurada de la ministra de Trabajo, debido a la no declaración de inmuebles y la no declaración de las posesiones de su cónyuge, con quien se encuentra casada sin separación de bienes. Por otro lado, existe una variación patrimonial no sustentable de G. 54 millones de abril del 2006 hasta agosto del 2007, tiempo en la que se desempeñaba relatora de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y para el que sostiene que pidió permiso a la Fiscalía General del Estado.