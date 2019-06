Sebastián Sung Park, cuya empresa fue beneficiada con un millonario contrato directo del Mitic para dar charlas, defendió su trabajo y anunció demanda contra los medios que expusieron el caso. No hizo mención alguna al viceministro Miguel Martin ni al ente estatal que lo benefició. En su descargo dijo que no son 13 las empresas a las que llevó a la quiebra (tal como se oye en su discurso)sino solo a tres.

El viceministro de Tec­nologías de la Infor­mación y Comuni­cación del Mitic, Miguel Martin, favoreció a varios docentes de su universidad con el dinero público, para dar char­las y capacitaciones al público en general.

Uno de los profesores es Sebastián Il Sung Park, cuya empresa ASTEC SRL fue beneficiada con un contrato de G. 200 millones por cuatro charlas de ocho horas, dando un promedio de G. 5 millones la hora.

En las redes sociales, los internautas expusieron una entrevista que se le había realizado al docente en el pasado y cuestionaron su contenido.

Haciendo uso de las redes sociales, Sung Park aseguró que su imagen está siendo utilizada para atacar a otra persona (no mencionó a quién) y que es pintado como planillero y perdedor por haber dicho que llevó a la quiebra a algunas empresas, pero resaltó que el ataque se da por “ignorancia” ya que el fracaso es parte del proceso. “Hoy puedo decir con orgullo que he creado cerca de 20 empresas y he llevado a la quiebra 3 de ellas”, acotó. En un material publicado por este medio se hizo mención a trece empresas, que es lo que se oye en un tramo de su discurso.

Así también se refirió al costo de las charlas brindadas. “Si uno quiere un seminario de “Calidad” requiere muchos costos. No solamente honorario de disertante. En aquella ocasión hemos realizado capacitaciones en 4 lugares del país para 400 participantes. (Concepción, CDE, Cnel Oviedo y Encarnación) donde difícilmente llegan un seminario nivel internacional. En el costo de la capacitación incluyó libros (y no folletos), costos de promociones, útiles y meriendas para participantes, alquiler de sillas y de equipo de sonido, viático para 7 personas (5 administrativos y 2 disertantes), y en cada lugar tenía que quedar tres días para brindar mejores capacitaciones. Todos son parte del costo. Y la prensa no mencionó absolutamente nada, calculando como si fuera el único costo de la capacitación es el honorario del disertante”, escribió.

Defendió su capacidad al resaltar que en el exterior constantemente lo invitan para disertar seminarios sobre emprendedurismo por su tesis doctoral sobre el tema.

“Es tan lamentable algunas prensas mediocres. (De hecho, estoy preparando una demanda a ellos.) Pero me ponen tan feliz, a aquellas personas que me conocen, me defendieron SIN SABER absolutamente nada sobre lo que pasó (sic)”, esgrimió en otro momento.

Mensaje del docente compartido en su cuenta de Facebook.