Durante una entrevista con el canal GEN, el expresidente Horacio Cartes, adelantó que se encuentra enfocado para incursionar en el sector de las flores, pretendiendo de esta manera brindar un homenaje a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen.

Explicó que el emprendimiento será llevado a cabo en una zona cercana al Aeropuerto Silvio Pettirossi y tendrá el objetivo de posicionarse de buena manera en el mercado, dando fuente de trabajo a compatriotas.

“Todo proyecto que emprendamos, si no toca lo social, no es un buen proyecto. Me muero de ganas que ese proyecto de las flores podamos llevar a cabo”, resaltó el exmandatario.

Por otra parte, habló de la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, poniendo como foco el tema del proyecto de Ley que pretende aumentar las penas a las invasiones. “Queremos un mejor Paraguay, al país lo valoran más desde afuera que nosotros mismos”, subrayó.

“Nos van a encontrar peleando por ser un país normal, porque este país merece mucho más de lo que ha tenido hasta ahora”, agregó Cartes.

“Creo que vamos a dormir en paz el día que podamos vencer a la pobreza extrema. Tenemos un país riquísimo, falta que gotee mucho más abajo, pero el potencial lo tenemos”