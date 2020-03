La afectada es una docente oriunda de Fernando de la Mora, la misma consultó el jueves 5 de marzo con el doctor Édgar Melgarejo en la clínica Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) por un síntoma febril.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando el sábado vio que en las redes sociales se viralizó un documento con una observación que presuntamente indica que es portadora del Covid-19 que habría adquirido en Italia. Esto fue desmentido por la ciudadana.

Es por ello que recurrió ante la Comisaría y Fiscalía de Fernando de la Mora para radicar su denuncia, según refirió el comisario Óscar Jiménez en charla con Unicanal. El uniformado agregó que la mujer teme por su seguridad.

La investigación está a cargo del fiscal Italico Rienzzi y no se descarta que se dé participación al Departamento contra Delitos Informáticos.

La semana pasada, el Ministerio de Salud solicitó a toda la ciudadanía que no contribuya a difundir falsos rumores sobre la enfermedad y consulte siempre a las fuentes oficiales.

LO QUE NECESITÁS SABER

Prevención

1. Informáte a través de fuentes oficiales.

2. Laváte las manos frecuentemente con agua y jabón o usá un gel a base de alcohol.

3. Cubrite la boca con el antebrazo cuando tosés o estornudás, no lo hagas tapándote con las manos.

4. Evitá el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.

5. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

6. Evitá compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpiá y desinfectá los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Autoreporte

Para los casos sospechosos se debe llamar al sistema 911 o al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, cuyo número es el (0983) 879 275. El hospital de referencia para estos casos respiratorios es el Ineram. La medida recomendada es el aislamiento domiciliario, cuando no se reúnen los criterios de internación. Esta disposición disminuye el riesgo de contagio a otras personas.

Mitos desmentidos

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. El secador de manos no mata el virus. La cocaína, ajo, gárgaras bucales, aceite de sésamo, humo o gas de los fuegos artificiales no te inmuniza o mata el virus. Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19. Las mascotas no lo transmiten.