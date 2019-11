El nuevo documento de 30 páginas elaborado por la Policía Federal, en el que realiza un despacho de indiciamiento con un listado y descripción de todas las personas involucradas en la investigación, no incluye a Horacio Cartes.

El abogado Edward Rocha explicó que el delegado de la PF concluyó que no hay ni siquiera indicios de que Horacio Cartes haya cometido delito alguno.

“Horacio Cartes no fue indiciado, la Policía Federal no solo entendió que no era necesario pedir prisión preventiva, sino que además no considera sospechoso a Horacio”, comentó Rocha.

El relatorio consiste en una conclusión preliminar sobre indicios de autoría y materialidad de delitos que habrían sido cometidos según la investigación En base a los resultados se elabora un informe que es remitido a los registros públicos para notificar que tal o cual persona es sospechosa de un determinado hecho punible. En este último documento ya no figura el exmandatario.

En el vecino país es la Policía Federal el órgano encargado de encabezar las investigaciones, a diferencia de Paraguay, en donde el trabajo lo lleva adelante la Fiscalía.

