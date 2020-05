“Tenemos que ser muy respetuosos de las circunstancias que estamos viviendo, nunca nos ha tocado una cosa como esta. Esto es muy delicado, y el que tenga dudas le pido por favor que mire a Chile, que mire a Brasil, que mire a Paraguay que son nuestros vecinos. No saben qué hacer con los cadáveres, no saben cómo disponer de los cadáveres. No tienen lugar, no saben a quién le dan asistencia y a quién no le dan asistencia, están desbordados por todos lados”, había declarado el doctor Hugo Pizzi en una entrevista a un canal televisivo argentino.

Estas expresiones generaron todo tipo de polémica en nuestro país, ya que las manifestaciones del médico no condicen con la realidad que se vive actualmente en el Paraguay en el marco de la pandemia del coronavirus.

Incluso, la embajada paraguaya en Argentina emitió un comunicado al respecto retrucando las expresiones del médico.

Este lunes, en comunicación con el canal GEN y Universo 970, el doctor Pizzi aclaró que fue una cuestión involuntaria y reconoció el error cometido al referirse hacia nuestro país.

“Realmente ha sido una penosa equivación. Yo quería referirme a Perú y no a Paraguay. Soy totalmente consciente de la situación en Paraguay”, indicó Pizzi.

El médico dijo además que como docente de la Universidad Nacional de Córdoba, constantemente trata con estudiantes y profesionales médicos paraguayos y que tiene un “profundo aprecio” hacia nuestro país.

Aseguró que está en conocimiento del trabajo de prevención y contención que se hizo en Paraguay en el marco de la Pandemia del Covid-19. Indicó que en Argentina hasta el momento no se llegó al pico de contagios, pero los números de infectados y muertos son mayores a los de nuestro país.