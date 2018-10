El abogado David Cabral Núñez, quien asumió la representación legal del legislador altoparanaense, mencionó que antes de los allanamientos, se puso a disposición de la Fiscalía para ayudar en la investigación, sin embargo, lamentó que hasta la fecha no recibió respuesta alguna y tampoco siquiera le remitieron la copia de la carpeta fiscal para poder interiorizarse del caso.

En entrevista con Hoy Digital mencionó que el viernes pasado reiteró su pedido al Ministerio Público. Lamentó que el fiscal Leonardi Guerrero, quien encabeza la investigación, no lo recibió en su despacho, pero, en contrapartida, sí estuvo reunido con la denunciante Yolanda Parades, esposa del congresista Paraguayo Cubas.

“Hasta ahora no tenemos acceso a la carpeta fiscal, se niegan a entregarnos. Esta es una persecución política porque los denunciantes siempre estuvieron en contra del senador ya desde su época de intendente. Zacarías además ya fue investigado por una denuncia de enriquecimiento ilícito, pero no se halló nada en su contra”, resaltó.

El letrado comentó que el congresista solamente posee dos empresas: Gestiones del Este y Itapema Constructora, y no así otras supuestas vinculaciones, tal como menciona el agente de la Fiscalía y que al parecer de Cabral “son traídos de los pelos”.

Respecto a la intendenta esteña, Sandra McLeod de Zacarías, dijo que posee su debida declaración ante la Contraloría y que inclusive su patrimonio disminuyó en los años recientes. A esto se suma que tiene una disolución de bienes conyugales, de acuerdo con el entrevistado.

ALLANAMIENTOS IRREGULARES

Este lunes siguieron los allanamientos en el este del país y al respecto el abogado Cabral indicó que la comitiva de investigadores fue primero a un local que no tenía vínculos con Zacarías, luego al de una contadora (de donde no se retiraron documentos) y tercero a una empresa de transporte que desconoce la relación que le daría la Fiscalía con respecto a su cliente.

“Existe presión de un medio de prensa, que habla de imputación sin que exista aun, ya le induce al fiscal a imputarlo. Hay una saña del Ministerio Público. Se siente una parcialidad, saña y odio hacia mi representado por como se actúa”, remarcó.

Sobre el punto resaltó que incluso se involucró erróneamente a una docente y sus alumnos en un supuesto ocultamiento de evidencias, siendo que la maestra y los menores de edad vinieron a la capital para participar de una feria de ciencias y por lo tanto nada tienen que ver con el caso del senador.

Al inicio los fiscales labraron acta de la información publicada por ABC Color y pidieron que se abra una nueva causa. Esto ocurrió el jueves pasado, pero el vienes nuevamente la fiscal Natalia Silva fue hasta el local del político colorado y corroboró la falsedad de la información.

“Se actúa con una bajada de línea para inventar elementos, no existe nada contra el matrimonio, pero como no encuentran nada objetivo se hace esto. Del local de mi cliente, los fiscales llevaron en dos camionetas todos sus documentos, no es que se trate de una empresa de maletín o fantasma, está operando en regla”, aseveró.

Por estas situaciones, el defensor pidió que se investigue sin injerencia política y que le den la oportunidad de litigar en esta causa como corresponde. “La familia Zacarías no se esconde ni huye, está a completa disposición”, puntualizó.