Enrique López Arce, director de la Oficina de Empleo de la ANR, comentó a nuestra redacción que el plan de asesoramiento laboral tuvo una buena concurrencia de jóvenes, quienes fueron hasta la institución para despejar todas sus dudas y recibir orientaciones concretas en cuanto al empleo por parte de especialistas.

“Para esta primera edición nos fue muy bien y tenemos proyectado realizarlo una vez por semana. El asesoramiento lo realicé en compañía de una psicóloga laboral para brindar ayuda a todas las personas que buscan empleo y se lleva a cabo cumpliendo con todas las medidas sanitarias”, expresó.

El director precisó que durante las tres horas que duró la actividad, se acercaron en total 21 personas. Entre los puntos de asesoramiento laboral, citó cómo mejorar el CV y cómo buscar empleo.

Entre los motivos más comunes donde los postulantes pierden la oportunidad de trabajo son: el 35% por CV mal hecho, 25% no atiende teléfono y no devuelve llamadas, 16% no puede en los días y horarios de entrevista, 14% no asiste a entrevistas, el 8% empresas no dan referencias y el 2% no pasan las pruebas de ofimática, según detalló.

En cuanto al agendamiento, el especialista indicó que se solicita a través del email: empleosanr@gmail.com, especificando el día y el horario.