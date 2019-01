Sin libros no se puede hablar de reforma educativa, es lo básico y la comprensión es un problema estructural que debe resolverse si no se tiene comprensión de las cosas es difícil comprender la vida, afirma el periodista y escritor Bernardo Neri Farina y citó como ejemplo la estadística en la que se detalla que de cada 10 niños, siete no entiende lo que lee.

Destacó la importancia de privilegiar la lectura y lamentó que la sociedad paraguaya desdeña al escritor. “Se lo trata como marginal y tekorei, es el concepto que se tiene”, afirmó el escritor en los estudios de la 970 AM.

Con respecto al proyecto de reforma educativa, mencionó que se debe convocar a quienes conozcan el tema y que en el país existen intelectuales de mucha valía que pueden aportar mucho.

“Existe un desprecio a la cultura, y recuerdo que antes los partidos políticos elegían a sus mejores representantes para los cargos y ahora necesitan otro tipo de gente que nada tiene que ver con la cultura, miro a quienes van a ser los constituyentes y tiemblo, socorro, mejor me quedo con esta Constitución”, afirmó.

Actualmente, se encuentran peleando por el proyecto de ley del libro y en el Congreso ni saben de qué se trata, alertó el periodista.

“Con una ley se hará que el Estado se encargue de la promoción del libro y de la lectura, su difusión, la creación de bibliotecas activas en escuelas y colegiaos, creación de concursos literarios en todo el país, la traducción de obras paraguayas a otros idiomas”, señaló.

Destacó la importancia de los chicos vean que existe un incentivo y se echan de lleno a esa actividad. “Hay mucho talento y todo por haber leído mucho”, valoró.

Por su parte, la docente Nancy Ovelar, ex viceministra de Educación afirmó que se debe poner a la lectura como el centro de interés nacional con una serie de acciones que se encarguen de manera corporativa de difundirla.

“Nos falta vincular la cultura con el desarrollo, tenemos excelentes cuentos y libros que podemos convertirlos en películas esa producción audiovisual y cinematográfica son necesarias”, agregó la docente.

Ovelar señaló que mientras exista un bajo nivel de comprensión, no mejorarán los niveles de aprendizaje y en Paraguay es un problema doblemente complejo que no está resuelto.

“Falta investigación y experimentación para abordar nuestra primera lengua que es el guaraní. En toda la configuración de nuestra cultura pongo como centro la lectura y la comunicación porque el que no domina su lengua no domina su pensamiento y la lengua es el vehículo por el cual ingresamos para el aprendizaje de todas las disciplinas”, destacó.

Avances con la lectura

Es fundamental tener en cuenta qué modelo de país se tiene y qué modelo de país se necesita y quién se ocupa de esos modelos. “Los países desarrollados lo son en tanto lo son en la cultura, donde se proyecta cultura, conocimiento colectivo. Acá tenemos grandes intelectuales individuales pero no colectivos , bajamos al nivel de la discreción, no existe la meritocracia intelectual. El intelectual es desdeñado porque piensa, no me conviene, tiene razones que no quiero entender”, subrayó el escritor.

“Esa persona que logra éxitos que no gana plata con eso no es un tipo de modelo, entonces el modelo de éxito de plata que por lo general lo tienen por medios que no son legales uno ve y dice ‘para qué voy a perder mi tiempo leyendo’”.

También ahondó sobre el concepto de éxito que se tiene en Paraguay y este gira entorno al dinero, tener el auto del año, penhouse, las modelos a disposición y ser un mediático famosos.

La tecnología y el aprendizaje

Sobre el punto, Ovelar señaló que la lectura sigue siendo el modelo más importante para adquirir una cultura general ya que una persona puede pasar todo el día navegando pero alertó sobre la cantidad de basura que existe en internet. “Necesito tener toda la formación previa para poder tomar lo que circula”, indicó.

Todo empieza en la casa, afirmó la docente y recordó que de cada 10 hogares solo en 2 hay algún libro de cuento para leerle al niño. Sin desmeritar la tecnología aclaró que esta necesita un contenido porque de por sí no genera aprendizaje.

“Desde que ingresé al MEC propuse que se haga una nueva orientación de programas de nuevas tecnologías para que los maestros vinculen el uso de la tecnología con los aprendizajes”, recordó.

Valoró la necesidad de dar saltos cualitativos con políticas sostenidas de Estado que no se agoten cuando termina el horizonte de un gobierno.

“Que sigan y por sobre todo la promoción del hábito de la lectura no solo del gobierno sino del Estado y los medios de comunicación”, agregó.

Se debe realizar un proceso previo con los docentes como agentes críticos ya que estos son los facilitadores e inspiradores. “La inspiración es necesaria para cualquier proceso humano y la grandeza es una idea que necesita inspiración y como sociedad tenemos demasiados profetas del fracaso. Nos cuesta un montó el estímulo, reconocer al otro, entender y mostrar la grandeza en un acto

Por último, ambos invitados eligieron tres textos que consideran deben formar parte de la lectura. La docente Ovelar citó: Cuentos, microcuentos y anticuentos de Mario Halley Mora, La paciencia de Celestino Vera de Helio Vera y Animales y Dioses de Yuval Noah Harari.

Por su parte, Farina destacó a La Babosa de Gabriel Casaccia, El Trueno entre las Hojas de Augusto Roa Bastos y 1984 de George Orwell.