La doctora Idalia Medina, del Gremio de Médicos de Alto Paraná, dijo al canal GEN que el sistema sanitario siempre estuvo colapsado y con mucho déficit, pero que la pandemia desnudó la realidad y la agravó.

“Es alarmante la situación que estamos pasando, cada vez hay más casos graves y nos preocupa. La situación está candente y hay mucha presión. Ya no hay lugar y cama disponible para derivar a los pacientes. La cama es como pan caliente, sale uno y todos quieren. Esa es la realidad acá en el Alto Paraná”, indicó.

Medina apeló a la solidaridad de sus colegas médicos que no están en Salud Pública para auxiliar a los profesionales del este del país. Y destacó la labor de sus compañeros que siguen trabajando bajo mucha presión, al momento de subrayar que se requiere de profesional médico especializado en medicina interna para atender los casos que van apareciendo. “Un médico está actualmente trabajando por tres personas”, agregó.

“Independientemente a la patología que tenga el paciente, es frustrante que se muera un paciente, y más todavía cuando estás capacitado para atenderlo pero no tenés las herramientas necesarias. Es muy fuerte ahora porque no le ves morir a uno solo sino que tres o cuatro a la vez. No es nada fácil”, dijo.

Ayer hubo cuatro muertes, de los cuales tres fueron de Ciudad del Este.