Cristian Arturo Cabrera (24) salió de su domicilio de Capiatá entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Desde entonces hasta ahora no regresó a su hogar.

Rufina Jara, hermana de la víctima, fue quien recibió mensajes de texto desde el celular de Cristian, en donde supuestos secuestradores le exigieron la entrega de 5 millones de guaraníes.

“Me decían que no me asuste, pero que le tienen a mi hermano, que son personas muy influyentes metidas en la política y que si no pago le van a matar”, comentó Jara en charla con la 730 AM y sostuvo que Cristian tendría una deuda de G. 5 millones con sus captores.

Detalló que su hermano actualmente no trabaja y que piensa que anda involucrado en el mundo de las drogas, por lo que sospecha dos cosas: un autosecuestro o que amigos de su hermano quieren cobrarle la supuesta deuda, ya que últimamente venía recibiendo amenazas.

Los captores ofrecieron hacer una videollamada para mostrar que el joven está golpeado, pero a salvo y avisaron que enviarían a alguien a la casa para recoger el dinero del rescate.