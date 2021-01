El militar que supuestamente asesinó a su mujer de tres hachazos en la cabeza, posteriormente huyó en auto con su hijo, chocó contra un tractocamión y murió. La Policía no descarta que haya sido un suicidio, aunque mantiene sus dudas ya que si esa hubiera sido la intención del uniformado, podría haber utilizado su arma reglamentaria.

El fiscal Víctor Encina confirmó que Marité Espinoza fue encontrada sin vida en su domicilio en Pilar con tres heridas de hacha en la cabeza, con desprendimiento de masa encefálica.La violencia fue tal que la cabeza del hacha fue hallada en una parte y el mango en otra.

Después de cometer el hecho, el presunto autor, el militar Hugo Alberto Ibarra, se marchó raudamente del lugar con su hijo. En el trayecto chocó frontalmente contra un tractocamión y falleció, mientras que el niño sufrió múltiples fracturas y fue derivado a la Capital.

“Podríamos suponer que las últimas personas que estaban en la casa eran la pareja con la criatura, tenemos que conversar con la gente para ver cómo era la relación antes”, dijo el fiscal Encina en comunicación con la 730 AM.

En cuanto al percance y la hipótesis de un suicidio, el fiscal aclaró que todavía no puede asegurar nada, tomando en cuenta que el uniformado cuenta con un arma reglamentaria que podría haber utilizado si su intención era suicidarse, no obstante, no descarta nada, incluso que haya sido un accidennte, debido a la excitación emotiva tras el crimen.

Además del niño que quedó herido tras el hecho, hay otro menor de edad que es hijo de la mujer y que padece una enfermedad por la cual se encuentra internado. Hasta los últimos días fue cuidado por su madre.

El fiscal solicitará el informe psicológico del militar a la Caballería de Ñeembucú para averiguar sus antecedentes y demás detalles.