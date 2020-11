“Yo me lleno de bronca, pero creo que no obstante hay que seguir pese a la frustración que produce la ausencia de resultados”, dijo el ministro del Interior, Euclides Acevedo en entrevista con la 730 AM.

Consideró que durante los últimos meses “se hizo mucho” en el combate al grupo criminal, pero que lamentablemente los efectos no son satisfactorios.

El secretario de Estado cree que se deben aceptar las críticas de quienes ven como deficiente el desempeño de las fuerzas de seguridad.

El exvicepresidente Óscar Denis cumple casi dos meses en poder del EPP. Nunca existió una prueba de vida más allá del testimonio del peón Adelio Mendoza, quien antes de ser liberado vio al político liberal, con quien compartió 7 días de cautiverio.

Las últimas informaciones de inteligencia reportadas semanas atrás daban cuenta de que la víctima seguía con vida.