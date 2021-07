En entrevista con canal GEN, el joven Nicolás Krauper comentó que hace cuatro años conoció a Aldo Amarilla (63), con quien mantuvo una relación amorosa, y que hace ocho meses ya estaban conviviendo en la vivienda del hombre en la ciudad de Asunción.

Ambos dieron positivo al Covid-19 el 24 de abril pasado y el cuadro del hombre mayor se agravó por lo que tuvo que internarse. Lastimosamente el 3 de mayo se produjo su deceso.

El joven comentó que la familia del hombre desconocía que era gay y que él fue su primera pareja. “Vivíamos demasiado bien, éramos muy felices. Casi toda su vida pasó encerrado, nadie de su familia sabía que era gay, me decía que quería ser feliz y yo era su primera pareja, quería vivir el momento. Su familia no sabía nada pero a los 63 años nunca tuvo novia o señora, entonces es estúpido decir que su hermana desconocía”, agregó.

Krauper mencionó que en los primeros días de internación el señor Aldo prefirió que su familia, oriunda de la ciudad de Presidente Franco, no se enterara de su cuadro clínico, pero que al ser intubado, el joven creyó oportuno dar aviso a la hermana de su pareja para que venga a estar junto a él.

Cuando la mujer llegó a la capital, según la versión del denunciante, le entregó la llave de la casa y de la camioneta, pero se ofreció a ser de chofer para llevarla al hospital u a otros sitios que ella quería. “Solo dos veces fue a visitar a su hermano, la primera vez fue al hospital solo a dejar sus datos y la segunda vez que fue solo me preguntó que tal estaba su hermano, le dije que mal y entonces se marchó de vuelta”, aseveró.

Tras el fallecimiento de su novio, su cuñada cambió de número y solo le entregó una computadora pero no así otras pertenencias, de acuerdo con el entrevistado. “Dos veces fui con mi abogado para tratar de quitar mis cosas. Yo lo único que necesito es sacar mis cosas, lo único que quiero es tener lo que me corresponde, nada más que eso. Pensé que esa señora era buena gente e iba a entender mi situación, pero grande me equivoqué”, finalizó.