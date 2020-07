La afectada relató a HOY Digital que esta mañana, antes de ingresar al Palacio de Justicia, indicó a los policías que realizan el control sanitario que sufre de hipertiroidismo y que por motivos de salud les solicitó que le tomen la temperatura en la muñeca y no en la frente, según la rutina.

“En ningún momento me opuse a que me tomen la temperatura, pero les pedí que por favor me tomen de la muñeca. Les expliqué que sufro de hipertiroidismo y que la luz infrarroja podría afectarme. Sin embargo, en vez de comprenderme, comenzaron a agredirme”, expresó a nuestra redacción.

La mujer sostuvo que, tras el incidente, una de las oficiales identificada como Gloria Florentín hasta la amenazó con arrestarla si no accedía.

“Se paró delante de mí y me amenazó con arrestarme. Le dije que no tenía el derecho de hacerlo. Después me pidió mi cédula, me dijo que preparó una denuncia en mi contra y le pedí ver el documento y no me mostró”, relató.

Acto seguido, Benítez preguntó a la oficial qué iba a hacer. “Ella me respondió: a la salida vas a ver”, puntualizó la mujer.

Asimismo, dijo que la dejaron ingresar a la sede judicial tras varios intentos de control de temperatura.

Control sanitario

El oficial 1° Jesús García, de la Agrupación de Seguridad, explicó que el procedimiento para el ingreso al Palacio de Justicia es cumpliendo con el protocolo sanitario.

“En caso de que la persona no quiera cumplir con alguna medida, se le prohíbe la entrada”, expresó a nuestra redacción.

Al ser consultado si la oficial Gloria Florentín podía arrestar a la denunciante por el pedido que hizo, el agente policial manifestó que no es motivo.

“No se le puede arrestar, solo prohibirle la entrada. La oficial debe labrar un acta sobre lo sucedido pero debe mostrar el documento a la parte afectada también porque tiene que firmar”, puntualizó.