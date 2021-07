De acuerdo a los datos, dos jóvenes que se desplazaban a bordo de un vehículo fueron detenidos en la madrugada del domingo por agentes de la comisaría 7° de CDE a raíz que ambos se encontraban en estado etílico.

Según la denuncia presentada por los familiares, los uniformados les exigieron la suma de G. 7 millones para liberarlos y evitar que el caso no sea remitido ante el Ministerio Público.

No obstante, los aprehendidos manifestaron que no contaban con dicha suma de dinero, pero eso no fue un impedimento para los oficiales, ya que ellos brindaron los datos de un ‘usurero’ que les facilitaría el monto requerido.

Los familiares contactaron con el prestamista y empeñaron el vehículo de los jóvenes por G. 5 millones para concretar el pedido de los agentes policiales. Posteriormente, el rodado fue recuperado en inmediaciones de un lavadero.

La fiscal Zunilda Ocampos es la que interviene en la causa. Los investigados son los suboficiales Francisco Prieto, Alcides Villalba, Antonio Ávalos, Pedro Javier López, todos estos patrulleros y el oficial de guardia de la comisaría, Carlos Ovelar Godoy, según informó radio Concierto.

De acuerdo al medio informativo, no sería la primera vez que la dependencia policial es salpicada por hechos de corrupción, y en caso de no ceder ante sus pedidos, amenazan a los detenidos con plantar droga en su vivienda, rodado, etc.

A pesar de lo ocurrido, todos los agentes continúan en sus cargos, ya que el comisario Silvio Leguizamón no dispuso ningún tipo de medida.